El ocio nocturno reclama a la justicia salvar la Nochevieja

Las patronales del ocio nocturno FECALON (Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno) y FECASARM (Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales) así como la Plataforma de Empresarios Afectados por la Covid-19 han presentado dos recursos contenciosos administrativos contra el cierre de discotecas y bares musicales y la reducción de aforo en la restauración decretados por la Generalitat para contener la propagación del coronavirus. Han pedido medidas cautelares para poder abrir, al menos, en Nochevieja ya que prevén pérdidas de 90 millones de euros para la restauración y de unos 75 millones para el ocio nocturno. Además, en su recurso, FECASARM también reclama la suspensión del toque de queda y del límite de diez personas en reuniones. Se prevé que el TSJC se pronuncie entre el miércoles y el jueves sobre las medidas cautelares.

Frenar los botellones

El presidente de FECALON, Fernando Martínez, también ha defendido la reapertura del ocio nocturno como medida para "evitar problemas de convivencia, los botellones y también para que los jóvenes no se muevan a municipios en los que no se aplique el toque de queda". Martínez también ha pedido que "se modulen" las restricciones de la Generalitat y ha criticado que la Generalitat opte siempre por "la solución cómoda" de cerrar el ocio nocturno y no se haya planteado cerrar una semana antes las escuelas.

Más municipios piden el toque de queda

12 municipios de las comarcas del Vallès Oriental y del Maresme (Vallromanes, Martorelles, Santa Maria de Martorelles, Sant Fos de Campsentelles, Òrrius, Vilanova del Vallès, Vilassar de Dalt, Tiana, Alella, Teià, Cabrils, Cabrera de Mar) han reclamado a la Generalitat el toque de queda para evitar "un efecto llamada" hacia el municipio. Avisan que la situación ya la vivieron en verano y que no tienen efectivos policiales para garantizar la seguridad.