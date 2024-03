Obre les portes el Saló Alimentaria & Hostelco, el congrés del sector agroalimentari

Barcelona acull a partir d'avui dilluns el Saló Alimentaria & Hostelco a la Fira de Barcelona. I ho fa amb l'expectativa de superar el llindar dels 100.000 assistents que va aconseguir ara fa 2 anys.

Els principals temes del Saló

El sector agroalimentari se cita al recinte de Gran Via de la Fira en una edició marcada pels debats sobre la cadena alimentària que han provocat les protestes agrícoles i amb la corba dels preus dels aliments que comença a estabilitzar-se després d'un any de rècords.

La irrupció de productes innovadors com ara aliments funcionals, proteics, 'free-from' o la proteïna vegetal es deixaran veure al saló, on també hi ha espai per a propostes més tradicionals.

Xifres pre-pandèmiques

Tal i com va passar amb el Mobile, els responsables del saló esperen que sigui l’edició més internacional de totes, en part gràcies al retorn del visitant asiàtic.

En termes absoluts, la fira espera acollir més 100.000 visitants, un de cada quatre estrangers, provinent de més de 120 països. En l'edició del 2024, que s'allargarà fins dijous, no es preveu superar el rècord de visitants que es va aconseguir en anys on se celebrava de la mà del certamen vitivinícola, que ara se celebra a banda, la Barcelona Wine Week.