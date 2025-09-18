Nou hospital a Barcelona de Vithas: una aposta per la salut propera i innovadora

Tot i que l’activitat assistencial començarà en el termini d’un mes, Vithas ha volgut compartir amb institucions, professionals i agents socials la posada en marxa d’un hospital, que compta amb 39.000 metres quadrats i 160 habitacions individuals, 60 consultes d'especialitats, servei d'urgències 24h, una completa cartera de serveis i un bloc quirúrgic amb 14 quiròfans.
L’acte ha comptat amb la presència de diverseses autoritats i institucions. Entre elles, elconseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, qui ha destacat el projecte com a exemple de col·laboració público-privada efectiva, capaç de generar valor econòmic i social al territori.
El benestar dels pacients
El president de Vithas, Jorge Gallardo, ha ressaltat ha ressaltat el compromís del grup amb donar la millor resposta assistencial i humana:"I assumim aquest repte amb humilitat, il·lusió i responsabilitat. Cada detall del nou Hospital Vithas Barcelona ha estat dissenyat per al benestar dels futurs pacients i famílies. Un hospital que aportarà coneixement, ocupació, aliances, proximitat i compromís. Des de Vithas, estem més preparats que mai per a donar-vos la resposta que mereixeu per a cuidar de la vostra salut”.
Segons ha explicat la directora del centre, Anna Guirós, l’arribada de Vithas al Baix Llobregat no només busca ampliar la cobertura sanitària, sinó també consolidar el paper de la companyia com a agent actiu en la vida econòmica, sanitària i social de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Amb aquesta inauguració, Vithas reafirma el seu compromís amb la salut de les persones i amb el desenvolupament sostenible del sistema sanitari, apostant per una medicina de qualitat, centrada en el pacient i alineada amb els reptes del futur.