Nou capítol en la lluita Taxis vs VTC

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea conclou per un costat que limitar les llicencies a 1 de VTC per cada 30 de taxis a Barcelona va en contra del lliure mercat. Però va més enllà. Ja que també sentencia que vetllar per la viabilitat econòmica dels taxistes no és raó per exigir una llicencia addicional a la prevista arreu de l’Estat per prestar els serveis de VTC.

Per un costat, el president de la patronal Unauto, José Manuel Berzal, ha assegurat en declaracions a Onda Cero que "és important que la justícia espanyola ens dongui la raó, però més que ho faci la Unió Europea".

La lectura dels taxistes

Per la seva banda, el sector del taxi s’agafa a la possibilitat de poder regular la presència del VTC a l’àrea metropolitana de Barcelona per motius de gestió pública i sostenibilitat. "La resolució judicial obre la porta a establir aquesta doble autorització per a la bona gestió del transport, del trànsit, de l'espai públic i per raons mediambientals". Són paraules del portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, quie ha parlat de l'existència d'un informe que asseguraria que a l'AMB el sector queda protegit.

A més, Álvarez ha garantit que el contingut de la resolució judicial no afecta en res el decret de la Generalitat aprovat fa uns mesos. De totes formes, ja han convocat una manifestació el dimecres vinent pel centre de Barcelona per reclamar a les administracions que vetllin per la seguretat del sector més enllà de l'AMB.

Què diu l'Ajuntament?

I en aquest sentit, des de l’ajuntament de Barcelona entenen la sentència europea com una clarificació. Asseguren que la porta que deixa oberta el tribunal europeu confirma el camí que segueix el reglament impulsat per l’AMB el 2019 i el decret aprovat pel govern l’any passat. A més, la regidora de mobilitat, Janet Sanz, assegura que tenen un informe que justifica l'interès general.

A falta de conèixer si el tribunal superior de justícia de Catalunya dona la raó al consorci, cal recordar que estem davant un govern municipal sortint i que les intencions del proper executiu local poden ser contràries.