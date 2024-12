Normalitat institucional, també entre les forces de l'ordre

Moncloa i Generalitat segueixen enfortint la cooperació entre les institucions catalanes i espanyoles. També pel que fa les forces de l’ordre. La Junta de Seguretat ha acordat ampliar la cooperació entre els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per combatre la delinqüència a Catalunya i enrobustir l’Estat de les autonomies. I ja treballen, entre altres, per incrementar el cos del mossos als 25mil agents de cara el 2030.

Una de les promeses del govern socialista era retornar la normalitat institucional a Catalunya. I quin millor exemple que la presència del seu president, Salvador Illa, en l’acte que es celebra demà a Madrid per commemorar la Constitució. Doncs ell mateix ha presidit la Junta de Seguretat, que es reunia per primera vegada en tres anys, juntament amb el Ministre d’Interior, Fernando Grande–Marlaska. Unes mostres d'apropament que ara extrapolen a les forces de seguretat. "El model autonòmic que dissenya la Constitució està encara en una fase de consolidació, i crec que avui hem donat un important pas endavant", afegia Marlaska.

Amb l’objectiu de millorar la coordinació a Catalunya, han acordat la integració de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al sistema d’emergències 112 a partir de demà mateix. Com també ampliar l’àmbit d’acutació dels Mossos d’Equadra: S’unificarà la gestió dels sistemes de protecció de la violència de gènere estats i autonòmics. Es permetrà l'accés de la policia catalana a informació i dades dels cossos nacionals, i viceversa... en àmbits com el blanqueig de capitals i dels drets humans. També tindran un punt de contacte amb la resta de duanes de la Unió Europea. Per assumir aquest increment de competències, la junta obre la porta a ampliar la plantilla dels Mossos. "Hem acordat aquest dijous constituir un espai de treball en què participaran el Ministeri del Interior, el Misteri d’Hisenda i la Conselleria d’Interior per abordar la possible ampliació dels Mossos d’Esquadra de 22.000 a 25.000 agents l’any 2030", ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlón.

Posteriorment, ha assegurat que les competències són “benvingudes” però ha dit que “s’han de poder executar i donar-hi resposta amb eficàcia”. “No trauré mossos del carrer per assumir competències i donar una pitjor resposta”, ha recalcatI per això, entre altres, la Junta de Seguretat de Catalunya encara no es planteja el traspàs de part de les competències de seguretat del Port i l’Aeroport als Mossos d’Esquadra.