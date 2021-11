EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

Només el 35% dels espanyols sap el que són les Resistències Antimicrobianes i per tant el perill que comporten.

Cada any moren al món 700.000 persones a causa de les resistències antimicrobianes (RAM) i el 2050 s'estima que aquesta amenaça per a la salut pública sigui la responsable de 10 milions de morts anuals, situant-se per sobre del càncer