Nits de Ràdio 06/04/2022

Entrevistem Amanda Rodríguez-Urrutia, autora de "Siente lo que comes" on aprendrem com es relaciones els "dos cervells" del nostre cos.

El nostre divulgador econòmic, el professor Iñaki Jiménez Largo ens parla de com la pujada de costos fa que la hisenda pública estigui batent records d'ingrés en format d'impostos, ara caldrà veure com s'incentiva l'economia.

Parlem amb Isa Duque, qui acaba d'escriure "Acercarse a la generación Z: Una guía práctica para entender a la juventud actual sin prejuicios"

Els psicòlegs Jose Antonio Alcuéscar i Susana Sánchez ens parlen de "L'autocontrol"

i en Josep Ramón Mier ens recomana còmics per passar por.