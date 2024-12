Un Nadal amb una gran ocupació a l'oci nocturn

Avui 24 de desembre, és un dia molt assenyalat per molta gent en el que aprofiten per anar a sopar amb la família, ja sigui a casa o fora, i també, desprès del sopar, pot ser per anar a fer una mica de festa i celebrar aquesta època que es tan especial per la gran majoria de la població. És una setmana en general amb molta gent que aprofita per anar de festa o a sopar i dinar a restaurants, i es que s'espera una ocupació del 90% per la nit de cap d'any als restaurants i locals d'oci nocturn. A La Ciutat hem parlat amb Joaquim Boadas, secretari general de la FECASARM, i ens ha explicat que "els dies 24 i 25 són més de celebració familiar, no surt tanta gent com a cap d'any". "Evidentment també s'espera una afluència important als locals tot i que demà es festiu i el 26 també", explica.

Dinars i sopars fora de casa

"Als restaurants hi ha moltes celebracions principalment familiars. Molta gent ho celebra a casa, però altres prefereixen fer-ho fora. Tot això provoca una important facturació", explica Boadas. Finalment, fa una crida a "la responsabilitat" amb l'objectiu de tenir el menor nombre d'incidents possibles. "Es tracta de comportar-se adequadament, i de respectar i no molestar ninguna persona", conclou.