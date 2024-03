Momento para soñar

Coincide su afirmación con el mejor momento del Barcelona, en lo que va de temporada, no solo en cuanto a resultados, sino también en sensaciones.

Los números lo dicen todo, definitivamente ha sellado la portería con Ter Stegen y ha vuelto a ser ese equipo sólido que la temporada pasada mantuvo el marco a cero en muchísimos de los encuentros, lo cual le dió muchos puntos . El regreso del portero alemán y el paso delante de hombres como Koundé y la confirmación de Cubarsí, han sido razones de peso importantes para que el Barcelona cerrara una de las sangrías y de las vías de escape importantes que ha tenido lo largo de la temporada.

Cometía errores que le penalizaba mucho y que le obligaban a remontar partidos y marcadores que muchas oportunidades se convertían en una auténtica pesadilla. Ahora todo eso ha cambiado y estar más de 400 minutos sin encajar un gol, habiendo tenido los rivales que ha tenido en liga reflejan claramente el cambio de tendencia de la defensa del Barcelona. Todo ello unido al rendimiento que han elevado la mayoría de los jugadores aún en ausencia de protagonistas importantes como De Jong y Pedri.

Lo que parecería un enorme problema se ha solventado incluso mejor, posiblemente que con la presencia del holandés jugador que conduce mucho más y entretiene más el juego que no el fútbol directo y rápido con otra serie de futbolistas como Sergi Roberto o Gündogan. Todo unido al estado de forma de Lewandowski , invitan a pensar en ese optimismo y en ese poder soñar en cosas mayores que señala el entrenador.

Soñar en grande a estas alturas de la temporada y tal y como están las cosas significa pensar en llegar lo más lejos posible en la liga de campeones, competirle al PSG, el temible equipo de Luis Enrique, de tú a tú con la certeza de que tienes opciones de eliminarle y no dar la eliminatoria por perdida como hubiera sido hace algún tiempo. Ahora el Barcelona se ve capaz de eliminar a los parisinos a pesar del enorme talento que atesora el equipo francés. Y pasando esa ronda la final estaría tiro con lo que evidentemente las opciones en Europa permiten soñar con algo más grande. Luego puede pasar lo que sea pero incluso llegando a una final todo se abre mucho más y cualquier cosa puede ocurrir.

En cuanto a soñar en La liga es otra cuestión. Está muy bien. El Barcelona ya ha conseguido 13 de los 15 últimos puntos, que son muchos y que son una de las mejores rachas desde que Xavi es entrenador del equipo pero con todo y eso no parecen suficientes. El Real Madrid no cede, no falla y apenas se deja puntos en los últimos tiempos. La distancia es bastante sensible y no parece que haya tiempo, partidos, o terreno para recortar lo suficiente. Pero soñar significa en La liga, tratar de competirle hasta las últimas instancias al líder, terminar lo más cerca posible si no le da para alcanzarle. Ofrecer buenas sensaciones y buenas impresiones de aquí a final de temporada y por supuesto asegurarse ya no solo un puesto el liga de campeones que parece casi, casi certificado, sino desbancar a los rivales en la lucha por la segunda plaza, asegurándose la presencia en la próxima Supercopa de España en Arabia con lo que económicamente eso significa.

A estas alturas de la temporada con esta situación en la tabla clasificatoria, esos deben ser los sueños del Barcelona, sueños reales, que si al final Son mayores provocarán una alegría inesperada pero conseguir La liga estas alturas parece más que un sueño. Y ganar la Champions, un enorme sueño muy difícil de que se haga realidad.