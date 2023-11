Molts ajuntaments encara no estan preparats per sancionar l'excés de consum d'aigua

En una entrevista a la Brúixola, el president de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas Mateo, ha reconegut que "no tothom té una ordenança aprovada i molts ajuntaments estem en tràmits per poder aplicar el règim sancionador" que ha de servir perquè s'apliquin les restriccions que estableix la fase de preemergència per a més de 200 municipis de la conca Ter Llobregat. El president de la FMC ha apuntat que "en les properes setmanes i mesos" estarà enllestida la capacitat per aplicar sancions però també ha recordat que les multes "no ha de ser la solució, també cal concienciar a la gent prèviament i fer entendre als ciutadans que el moment és de màxima excepcionalitat".

Eduard Rivas també ha explicat que tots els municipis tenen a la seva disposició una eina telemàtica "molt útil" per controlar els límits en el consum d'aigua però també ha reclamat un suport financer i l'acompanyament de la Generalitat per fer complir les restriccions, ja que els recursos dels ajuntaments són limitats.

Coordinació entre les administracions

En aquest senttit, Eduard Rivas també ha apostat per seguir treballant en la coordinació i la corresponsabilitat amb la Generalitat i l'Agència Catalana d'Aigua (ACA). El president de la FMC ha assegurat que, en un primer moment, no han trobat en la Generalitat tot el suport necessari però que ara estan mantenint reunions periòdiques amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, per afrontar la sequera. Tot i així, també ha lamentat "alguns assenyalaments", en al·lusió a les llistes dels municipis que compleixen amb les restriccion i els que no ho fan. Segons Rivas, "els ajuntaments han de ser vistos com una part de la solució i no com una part del problema, estem obligats a cooperar".

En contra de mesures agressives

El també alcalde d'Esparreguera també ha donat suport a la Generalitat en el pla per afrontar la sequera i l'entrada gradual de les restriccions que s'estan aplicant per reduir el consum d'aigua. Eduard Rivas també s'ha mostrat contrari a un possible transvasament d'aigua de l'Ebre: "No està mateix sobre l'agenda, hem de buscar solucions que no siguin tan agressives amb el medi i no generin divisió al territori". En tot cas, sí que ha cridat a fer una reflexió i aprendre la lliçó per a futurs episodis de sequera: "En 10 anys no hem vist inversions actives en la política de l'aigua; ara se n'estan fent però les inversions no seran executades fins a l'any 2027".