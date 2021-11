LA TERTULIA DEL RADIOESTADIO CATALUNYA

Messi, Pedri i Alexia

Al Radioestadio Catalunya d' avui, amb el Pitu Abril, el Toni Freixa i el Doctor Gonçal Lloveras, analitzem les proclamacions de Leo Messi i Alexia Putelles com a Pilota d' Or masculí i femení 2021 respectivament i de Pedri González com a millor jugador del món menor de 21 anys.