'La Mesita del Comedor': Cómo aterrar al mismísimo Stephen King

Una película catalana ha sido la gran protagonista estos últimos días. 'La Mesita del Comedor' es un largometraje independiente dirigido por Caye Casas, con un presupuesto muy bajo y rodada en sólo 10 días. Pero lo que consiguieron Casas y todo su equipo fue crear una película que no deja indiferente a nadie, que te deja un mal cuerpo como pocas obras pero que también te hace reír en muchos momentos, con un humor negro puro que te hace sentir mal al soltar la carcajada. A pesar de contar con todos estos ingredientes, parecía que el sector audiovisual español le daba la espalda: Mientras ganaba premios importantes fuera de las fronteras españolas, aquí apenas recibió dos reconocimientos y ninguna de las plataformas decidió comprarla... hasta que aterró a uno de los grandes genios del terror.

Aterrar a Stephen King

Hace unos días, el mismísimo Stephen King publicó un post en la red social 'X' donde reconocía haber quedado impactado con 'La Mesita del Comedor', llegando a asegurar que nunca había visto una película tan oscura y con ese humor negro, y la recomendó encarecidamente. Evidentmente, ese post, aparte de dar a conocer la película a nivel mundial, fue recibido por el director del filme, Caye Casas, con una alegría incomparable.

En 'La Ciutat' hemos podido hablar con él y nos ha contado que "es un sueño hecho realidad. Primero me mandó un mail felicitándome por la película, y yo creí que era una broma de algún amigo. No me lo creí hasta que comprobé que efectivamente era él. En ese momento no me dijo nada de que iba a hacer una publicación, pero cuando lo ví fue una sensación incomparable, significa que tu ídolo, tu referente, te felicite y quede maravillado con un trabajo tuyo, es como si eres futbolista y Guardiola te dice que le encanta cómo juegas, es increíble". Además, Caye reconoce que una recomendación de Stephen King "es la mejor promoción que puede haber, más que cualquier anuncio o estreno en plataforma".

Casas tiene la sensación de que "se ha hecho justicia, porque trabajamos día y noche, muchas horas, mucho esfuerzo y sacrificio, y cuando vimos que no estaba teniendo la salida que esperábamos, que sólo unos pocos medios hablaron de ella y que las plataformas no apostaban por ella fue una decepción muy grande", en parte porque "ya sabíamos que era una película diferente al resto, pero no veíamos retorno, así que el elogio de Stephen King es un premio a todo esto y una sensación de que se ha hecho justicia", celebra Casas.

Filmin se apunta el tanto

Si ninguna plataforma apostó por 'La Mesita del Comedor' cuando se estrenó, ahora parece que le llega el momento. Y es que Filmin la ha estrenado hoy en su catálogo, por lo que, por fin, los españoles podrán disfrutarla desde hoy. Preguntado por si cree que ha sido el post de Stephen King el que ha abierto los ojos de Filmin, Casas recuerda que "ya habían hecho una oferta para comprarla antes de que King hiciera el post, pero tenían previsto estrenarla más tarde, así que la publicación lo que ha hecho es que Filmin aproveche este tirón para anticipar este estreno unos días", analiza Casas.