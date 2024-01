Mercè Darnell, Càritas Barcelona: "La nostra missió és desaparèixer. No volem existir 80 anys més"

Aquest diumenge, Càritas Barcelona ha complert vuitanta anys. L'entitat es va crear el 1944 i, des de llavors, ha acompanyat 1,6 milions de persones. La Mercè Darnell és la responsable de Desenvolupament de Projectes de Càritas Barcelona i també ha estat adjunta a l'acció social de l'entitat, on treballa des de l'any 1988. Explica que Càritas ha canviat molt en aquest temps perquè "s'ha anat adaptant als problemes socials que han sorgit al llarg dels anys".

Darnell reflexiona al voltant de la falta d'habitatge per a persones vulnerables i assegura que "aquesta situació ja la teníem fa trenta anys". En aquest sentit, afegeix que "molta gent és pobre, no perquè no tingui feina, sinó perquè no pot viure amb els sous precaris actuals". Per fer front a aquesta situació, fa vint anys que Càritas va crear la fundació de l'habitatge social amb més de 400 pisos per "ajudar que les famílies vulnerables puguin tenir un sostre digne i segur".

Escoltar sense mirar la condició

Entre altres iniciatives, Càritas també ha tirat endavant les targetes moneder perquè la gent vagi a comprar i va crear una de les primeres cases per a persones amb Sida a tot l'estat. Tot i això, Mercè Darnell destaca l'acompanyament com una de les necessitats més importants. És per això que assegura que l'entitat no abandona els principis "d'acollida i escolta sense mirar la condició" de les persones que atenen.

La responsable de Desenvolupament de Projectes de l'entitat assegura que des de Càritas reconeixen la tasca dels serveis públics, però que "estem per cobrir els buits i mancances del sistema i no deixarem de denunciar-los". Així i tot, el desig de Darnell, i en definitiva de l'entitat, és "desaparèixer. Espero no haver de celebrar 80 anys més i que els problemes hagin desaparegut".