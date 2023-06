‘Mari Carmen y sus muñecos’: Se nos va un icono del humor español

María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, conocida por todos como 'Mari Carmen y sus muñecos', falleció el pasado 15 de junio a los 80 años tras una fatal caída en su casa de Puerto de la Cruz, Tenerife. Ventrílocua y humorista, fue una de las mujeres que hizo televisión como nadie antes lo había hecho.

[audio disponible en catalán]

Desde muy pequeña ya se sintió atraída por el teatro de guiñol, un espectáculo caracterizado por representar historias por medio de muñecos, conocidos como títeres y marionetas. Trabajó con el padre de José Luis Moreno, que también se dedicaba al espectáculo y que fue el impulsor de sus primeros años de carrera con la creación de algunos de sus muñecos, que se convirtieron en referentes de la televisión - y en sus “hijos”- durante los años 60 y 90.

¿Quién no recuerda a los icónicos pato Nicol, la adolescente rebelde Daisy, el león Rodolfo o la mujer de pueblo que lo sabía todo Doña Rogelia? Estos muñecos decían todo aquello que Mari Carmen no podía decir como Mari Carmen, todo lo que no se podía expresar abiertamente a presidentes del Gobierno, ministros, artistas, etc.

‘Mari Carmen y sus muñecos’ fue sin duda un ingenio en una época marcada por el régimen y la censura, que supo esquivar todo aquello que la dictadura no permitía decir. Y no solo durante los últimos años del dictador, también en democracia. Y es que pasados los años 60 y 70, la televisión venía de una etapa gris y con mucha inteligencia, por ejemplo, el león Rodolfo, puso sobre la mesa temas como la homosexualidad. Un humor blanco de cómo eran y somos las personas.

Más tarde, inspirados en el formato francés Les Gignols de l’Info, llegaron a España Las noticias del guiñol, un informativo humorístico de 5 minutos de duración aproximadamente en el que se relataban las últimas noticias de la actualidad en clave de humor y protagonizado por guiñoles que parodiaban a los personajes de la política, nacional e internacional, el deporte y la cultura del momento. Este espacio también supo utilizar su particular humor para cuestionar asuntos de los que nadie se atrevía a hablar.

Pero la realidad es que este tipo de formato ha desaparecido y no tendría cabida en la televisión actual. Lo que está claro es que ‘Mari Carmen y sus muñecos’ deja un legado que se recordará y nos hará reír siempre.