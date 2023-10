Manifestación del 8 de octubre en Barcelona: hora y calles cortadas

Sociedad Civil Catalana ha convocado una manifestación el próximo domingo 8 de octubre en Barcelona para mostrar el rechazo a la amnistía y a la que ya han confirmado su asistencia, Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal.

La ley de amnistía es, previsiblemente, la principal exigencia que trasladará Carles Puigdemont a Pedro Sánchez para otorgarle su apoyo en la investidura. La fecha coincide con el sexto aniversario de la marcha contra el referéndum del 1 de octubre de 2017. El lema de la mismo será 'No en mi nombre. "En defensa del Estado de derecho, convocamos a los ciudadanos a una manifestación unitaria el próximo 8 de octubre en el centro de Barcelona", señalan en sus redes sociales.

Horario y recorrido

Está previsto que arranque a las 12.00 horas en el paseo de Gràcia con la calle Provença y avance hasta finalizar en la Gran Vía en dónde habrá instalado un escenario en el que habrá discursos de la presidenta de Sociedad Civil Catalana, Elda Mata, del vicepresidente de la entidad, Álex Ramos, la jurista Teresa Freixes y el exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez.

Los organizadores han indicado que se están facilitando medios para que ciudadanos de toda España puedan acudir a la marcha. Así, se espera que haya asistentes de Madrid, Valencia o Navarra.

Asistentes a la manifestación

Las primeras filas de la manifestación estarán reservadas "a miembros de entidades que están trabajando por la libertad y los derechos de los ciudadanos", ha señalado SCC. En el Partido Popular, ya han confirmado la asistencia de su líder, Alberto Núñez Feijóo y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También tiene previsto acudir el número uno de Vox, Santiago Abascal y el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez. No habrá representación del PSC.

Los organizadores han dado la bienvenida a los partidos políticos que quieran acudir pero han pedido que no "deformen" ni "confundan" la marcha por lo que han pedido que no luzcan logos de sus partidos para no capitalizarla.