Lolita, Kate Middleton i Leonor, protagonistes de la setmana

Lolita és la protagonista a la portada de la revista Lecturas, que es fa ressò de l'entrevista que ha ofert aquest diumenge el programa de laSexta Lo De Évole, en el qual Jordi Évole va entrevistar la filla de La Faraona. Entre les moltes confessions que va fer, va explicar la seva relació tòxica amb les drogues després de la mort de la seva mare i del seu germà amb pocs dies de diferència. D'aquesta xerrada també en destaca alguns passatges la revista Semana.

Kate Middleton reapareix a Londres

Semana porta un personatge internacional: Kate Middleton i les fotos més esperades, les de la normalitat. La princesa de Gal·les i duquessa de Cambridge va sortir de compres per Londres reprenent així la seva vida abans de la malaltia. Sobre la monarquia britànica en parla també Pilar Eyre al seu article setmanal de Lecturas. En aquesta ocasió, la periodista apunta que la salut del Rei Carles III està cada cop pitjor i apunta que els mitjans d'aquell país no estan explicant la veritat que hi ha al darrere del càncer del monarca.