La IA, l’ocupació i la salut mental: els grans reptes del jovent

El Baix Llobregat es convertirà la setmana vinent en l’epicentre del talent jove amb una nova edició del Tour del Talent, impulsat per la Fundació Princesa de Girona. L’esdeveniment, que enguany s’estén per quatre municipis —Sant Boi, Gavà, Viladecans i Castelldefels—, comptarà amb la presència del Rei Felip VI i pretén mobilitzar, connectar i inspirar milers de joves del territori. El director general de la Fundació, Salvador Tasqué, ha explicat a 'La Brúixola' que aquesta cinquena edició representa “un canvi de model” en expandir el Tour més enllà d’una única ciutat i integrar-hi tota una comarca. Tasqué subratlla que “tots tenim talent, però sovint falten espais perquè aquest talent es pugui desenvolupar” i que el Tour del Talent n’és un exemple clar: “inspirar, preparar i mobilitzar”, aquest és el triple objectiu de l’organització.
Més de 100.000 joves han participat en les activitats del Tour del Talent en només cinc anys. Segons Tasqué, les preocupacions principals del jovent avui són clares: l'ocupació, l'orientació professional, l'emprenedoria, la salut mental i l’impacte de la intel·ligència artificial en les seves carreres. “La salut mental és un tema que ha anat a més; cal ajudar els joves en educació emocional i autoconeixement”, afirma. També destaca un creixement d’interès per l'impacte social, els valors i l’esport entre les noves generacions.