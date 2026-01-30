L’Observatori contra l’LGTBI-fòbia registra més de 350 incidències el 2025. Si comparem la xifra d’incidències de l’any passat amb la del 2024, hi ha hagut un increment de l’11%. Es tracta de la xifra més alta que ha recollit mai i del tercer any consecutiu que se superen les 300 denúncies. Per primer cop, el tipus de discriminació més habitual són les mostres d'odi i exaltació. Representen una de cada quatre incidències registrades el 2025 i es donen tant en l’àmbit digital com al carrer.
Les agressions físiques, algunes d'elles en grup, han estat la segona tipologia de discriminació més comuna, amb un 21% dels casos, seguides de l’assetjament laboral, educatiu i veïnal, amb prop d’un 18%. El col·lectiu gai ha estat el més discriminat, ja que suposa més de la meitat de les incidències recollides. Les persones trans representen més del 30% de les discriminacions denunciades, i sobretot n’han estat víctimes les dones trans.
Un protocol català
En aquest context, el coordinador tècnic de l’Observatori, Cristian Carrer, demana un nou protocol català per revertir aquesta situació, replicant el que ja existeix a Barcelona. "Estendre el protocol de la ciutat a tot el territori català donaria més fruits a l'hora de detectar aquestes situacions i permetria que les víctimes tinguessin més recursos i acompanyament", ha assegurat.