L’Hospital Vall d’Hebron obre la primera consulta oncològica per a adolescents i joves adults de tota Espanya

El càncer en pacients d’entre els 15 fins als 26 anys té unes característiques especials, que no són d’infants ni d’adults... D'aquesta manera, la malaltia necessita un tractament específic procedent tant d’oncòlegs pediàtrics com d’adults.

Aquest és el principal motiu d’obertura de la consulta oncològica per a adolescents i joves adults a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. En ella, es tracta de forma específica i integral els tumors propis d’aquests pacients, que representen un 4% del total dels casos de càncer.

Primer any de funcionament

La consulta es va posar en marxa fa un any, i durant aquest primer any han atès 45 primeres visites per a valorar i tractar càncers de cervell, sarcomes o carcinomes.

L’equip també té en compte els efectes que poden tenir els tractaments oncològics sobre la fertilitat dels pacients... en aquest sentit, sempre es pot, fan una reserva d’esperma en nois, i una preservació d’ovòcits en noies.