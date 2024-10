L'Hospital del Mar promou la pràctica del rem en pacients de càncer de mama

El rem i el càncer es donen la mà en el nou projecte que han impulsat l’Hospital del Mar i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Es tracta d’una iniciativa que ofereix la pràctica del rem a dones que estan en tractament per càncer de mama amb l’objectiu de millorar el seu benestar.

Batejat com a projecte Nereida, la iniciativa ofereix a un grup format per vuit dones unes sessions d’entrenaments –en total, tres a la setmana– que es fan a les instal·lacions del Club Natació Barcelona. Durant un any, els dos equips responsables van estar estudiant com fusionar el rem amb activitats físiques que poguessin fer pacients amb càncer de mama.

La secretària general de la UFEC, Isabel Pérez, ha explicat en declaracions a Onda Cero com va sorgir la idea: "Nosaltres teníem un projecte específic per promoure la pràctica del rem a tot el front marítim, i allà ens vam trobar l'Hospital del Mar. Vam començar a treballar en els beneficis que podria tenir el rem per a usuaris i pacients, i així va començar la feina amb les pacients de càncer de mama".

La iniciativa té beneficis físics, com la millora en la flexibilitat i la resistència, però també millora el benestar emocional de la pacient. I és que aporta concentració, gestió del treball en equip i les dones es concentren en aprendre a remar i no parlen de la malaltia.

Oberts a combinar altres esports i malalties

Pérez ha assenyalat que volen anar més enllà i oferir sessions d’altres esports a pacients amb altres patologies. "És veritat que hem començat pel rem i per pacients oncològiques de càncer de mama, però creiem que és una pràctica extrapolable a molts més esports i, de fet, la nostra tasca ara és donar suport a federacions i clubs que vulguin fer aquest tipus de col·laboracions en altres disciplines i situacions patològiques", ha assegurat.

Iniciatives com aquestes són importants, diu Pérez, per aconseguir millorar el benestar de les pacients durant el tractament.