L’habitatge alenteix les negociacions pels Pressupostos

Catalunya en Comú ha reclamat aquest dilluns que els comptes tinguin com “màxima prioritat” el dret a l’habitatge perquè la societat deixi de “malviure” per culpa dels elevats preus. “No hi ha més excuses. Fa falta menys paraules i més fets per trobar una solució efectiva al problema de l’habitartge”, ha assegurat la coordinadora del partit, Candela López.

El portaveu parlamentari dels Comuns, David Cid, al seu torn, ha agafat les paraules del president Salvador Illa per replicar-li que “no volem màgia, sinó solucions, fets i respostes”. “I això vol dir Pressupostos que tinguin l’accés a l’habitatge com a màxima prioritat i canvis legislatius per fer front a qui en vulgui fer negoci”, ha sentenciat.

Candela López també ha anunciat que acceleraran “tot el possible” la reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans al Congrés. La coordinadora de Catalunya en Comú troba “urgent” regular els lloguers de temporada abans d’acabar l’any.

El PSC confia en l'entesa

La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha replicat que l’habitatge és una “prioritat absoluta” per al Govern. “Som sensibles a les propostes i parlarem amb tothom”, ha manifestat en roda de premsa. Els socialistes continuen negociant els Pressupostos amb els Comuns i Moret ha assegurat que “estem avançant” i “estic convençuda que arribarem a un acord”.