L'estimulació cortical motora és eficaç en els pacients amb dolor neuropàtic que no responen a altres tractaments

L'estimulació cortical motora podria ser una bona alternativa terapèutica per als pacients amb dolor neuropàtic crònic que no responen als tractaments convencionals, segons es desprèn dels resultats d'un estudi multicèntric realitzat per investigadors del Grup de Neurocirurgia de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - IIB Sant Pau, en col·laboració amb l'Hospital del Mar Research Institute, que publica la revista Neurosurgery. L'estudi analitza dades d'una de les cohorts més grans del món de pacients amb dolor neuropàtic resistent al tractament als quals es va fer estimulació cortical motora com a teràpia de rescat. Carles Aguilar entrevista el Dr. Juan Aibar, membre del Grup de Neurocirurgia de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i Neurocirurgià del mateix hospital.