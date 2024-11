"L'estat de salut (de la justícia catalana) no és bo"

Un total de 300 professionals del dret, ponents i congressistes es reuneixen avui i demà al Palau de Congressos de Lleida per debatre sobre el present i el futur de la justícia. En declaracions a 'La Brúixola', la presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana i degana del Col·legi de Tortosa, Marta Martínez, explica que entre moltes conclusions que es poden extreure del Congrés, destaca "la necessitat de formació i abordar l'abandonament de la llengua catalana al món judicial". Preguntada per l'estat de salut de la justícia a casa nostra, Martínez considera que "no és bo", entre altres motius, per "la manca de jutjats i d'una cultura de la pau per part de la ciutadania". En aquest sentit, recorda que cal acompanyar a la població perquè "no tots els conflictes s'han de solucionar en un jutjat".

Pel que fa al paper de la tecnologia dins el sector, Marta Martínez assegura que "l'advocacia no es posarà d'esquena a la intel·ligència artificial, però sí que intentarem donar-li una visió i un desenvolupament adequat". Entre els reptes de la justícia catalana, destaca que "no tenim prou eines per donar suport a la ciutadania quan ho necessita" i assegura que falten jutges i que seria adient un quart torn.