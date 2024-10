Les PIMES, un sector fonamental a Catalunya

La petita i mitjana empresa va aportar més del 61% del valor afegit brut de Catalunya. Aquestes empreses representen el 68% del total de l'ocupació a Catalunya, han augmentat un 17% les vendes anuals i milloren lleugerament la seva rendibilitat. Aquestes serien algunes de les dades més rellevants que demostrten que la petita i mitjana empresa és, sens dubte, el gran teixit empresarial català.

Recuperant-se de la pandèmia

Per fer una radiografia de l'estat de salut en el que es troba la petita i mitjana empresa a Catalunya hem pogut parlar amb Moisès Bonal, director d'estudis i anàlisi econòmica de PIMEC, que ha confirmat que les PIMES "gaudeixen de bona salut pel que fa els resultats actuals. No obstant encara no s'han recuperat del tot dels efectes de la pandèmia, però l'evolució ha estat positiva. Durant la pandèmia el PIB va caure un 12.6% i es va recuperar un 6.1% el 2021 i un 5.2% el 2022. Aquell any encara no s'assolien els nivells previs a la pandèmia però estavem molt a prop, i les previsions que hem fet pel 2023 ja es superen".

Aquestes dades fan evident que "la PIME té un pès específic en el teixit econòmic del país. Catalunya es un país de PIMES, representen el 99.8% de les empreses i generen el 61.4% de la riquesa del sector privat i el 68.2% de la ocupació, per tant podem dir que és un element fonamental per l'activitat empresarial a Catalunya".

Valor territorial

Quan pensem en el teixit empresarial acostumem a pensar en la gran empresa, però Bonal explica que les petites i mitjanes empreses "van molt vinculades a operacions de proximitat, que també ajuden a la distribució territorial de la riquesa i és un element fonamental pel desenvolupament d'àrees menys poblades. A les zones rurals, amb més dificultat de mobilitat, és necessari que es desenvolupi l'activitat de les PIMES per desenvolupar el territori i donar serveis prop de l'àrea on viuen"", explica Bonal.

Sectors favorables

Els sectors de la construcció i els serveis son els que millor representen la PIME, ja que són "els sectors on tenen més pès, però això té sentit perquè en el sector industrial on no tenen tant de pès es necessiten empreses més grans, en canvi en els sectors de construcció i serveis no es necessiten companyies tant grans, però la tendència els darrers anys és que en aquests sectors es guanya pes en termes d'ocupació i en la indústria baixa. La manca de relleu als comerços és un problema sobretot en sectors del comerç directe, on és important que hi hagi relleu per mantenir les caracteristiques del sector i que es mantinguin oberts certs tipus d'establiment, que fan que les persones se sentin arrelades a la seva població".

L'absentisme laboral, més notòria a les PIMES

Que l'absentisme laboral ha augmentat és un fet, i Bonal reconeix que "és un dels problemes que hi ha, perquè quant més petita és una empresa més afecta l'absentisme laboral. Les empreses grans ho poden remediar perque tenen plantilles més grans, però en plantilles més reduides costa més mantenir el ritme de producció. També es deriven altres entrebancs, depenent de l'activitat que portin a terme, però per exemple ara els costa molt trobar personal qualificat, també els suposa més cost per portar a terme la seva activitat, ara els tipus d'interès han baixat pero sempre han estat alts, quan hi va haver l'augment dels costos de producció tambe i tambe elements com la tramitació i l'accés a la burocràcia". Amb tot això, Bonal troba a faltar que les institucions tinguin en compte la petita i mitjana empresa: "El que sempre demanem és que quan es legisli es pensi en el petit i es pugui pensar com afectarà aquesta legislació a les PIMES, perquè normalment la normativa està pensada per les grans empreses, i el primer element seria pensar en com aquesta normativa afecta a les PIMES".