Les agressions per LGTBI-fòbia arriben a màxims històrics a Catalunya

Les agressions contra gais, lesbianes, persones bisexuals, transsexuals, intersexuals i queer augmenten un 5%. Des del 2022, l’augment ha estat del 34 per cent. Així ho explica la radiografia publicada per l’Observatori Contra l’LGTBI-fòbia, pel que hem parlat avui a La Ciutat hem parlat amb l'Eugeni Rodríguez, president de l’Observatori, qui ens ha explicat que "la raó d'aquestes dades és que malauradament estem en un context social i polític de molta polarització de la llei trans. Hi ha sectors generant mentires i discursos d'odi constantment". "No hi ha polítiques preventives prioritàries a Catalunya, que estiguin pendents de prevenir aquestes accions", diu l'Eugeni.

"Creiem que a nivell administratiu s'hauria de sancionar com es va fer amb el regidor de l'extrema dreta que va dir que som un càncer i ha d'haver-hi més sancions en aquests casos. També s'ha de treballar en la reparació de les víctimes, l'administració té la obligació de donar-li aquesta reparació afectiva", afegeix. "Hi ha molts de bulos i fake news contra les dones trans i això genera molt de dolor, hem de combatre aquestes situacions", conclou.