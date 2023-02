Laporta comedido

El convulso, Barcelona, de los últimos tiempos ha dado paso a un equipo estable, en crecimiento, ilusionante y capaz tras haber revertido la situación y afrontar con optimismo lo que queda de temporada de aquí al mes de junio. Incluso en el capítulo económico, la nefasta situación anterior parece que empieza tener ciertos haces de luz que permiten pensar Que con el paso del tiempo, la situación económica también mejorará ostensiblemente.

Ante esta tesitura creo que fue inteligente la postura de prudencia de Laporta, de no abrir más frentes con la liga de fútbol profesional y su presidente Javier Tebas si no más bien al contrario, tratar de tender puentes para que este próximo verano el equipo pueda tener Opciones de fichar e inscribir la renovaciones de los contratos. Siempre se ha dicho que por las malas se consigue menos cosas que por las buenas. Eso si se le entendió más por lo que decía entre líneas o no llegó a decir que por lo que comentó.

Se mostró muy tibio con respecto a la posible venta o no de Ansu. Es evidente que el hispano guineano no es intocable, y que si llega una muy buena oferta, a pesar de llevar el 10 a la espalda Sería una alternativa para mejorar las arcas del Barcelona. Ya no es intocable o eso se deduce entre líneas de las palabras de Laporta. Otro tanto me pareció cuando se refería Sergio Busquets. Un capitán con 15 años en la primera plantilla del Barcelona no puede estar a estas alturas de la temporada sin saber si el Club le quiere o no para el año que viene. Hubiera sido muy fácil decir que se cuenta con él o incluso en caso contrario, por lo que ha significado para el club decir, claramente que al final del camino de esta temporada, separan sus vidas. En cualquier caso, me gustó la puesta en escena de Laporta, aclarando algunos temas y explicando ampliamente todo lo que rodea al club en los últimos meses..

Estas intervenciones periódicas deberían ser casi obligatorias en todos los clubes de fútbol profesionales para que los medios de comunicación podamos transmitir a los socios y seguidores con claridad todo lo que realmente está ocurriendo dentro del club.

Es verdad, que es más fácil hacerlo en una situación de bonanza deportiva como la que vive ahora mismo la entidad Barcelonista y de ahí el riesgo a cometer algún error o un desliz abriendo frentes innecesarios.

La línea a seguir es esta y comienza a partir del domingo frente al Villarreal.

El Madrid descanso en liga hasta el miércoles y los Blaugrana podrían colocarse a 11 puntos con lo que anímicamente significaría todo ello para el Madrid, que comienza cada partido ya en liga como una auténtica final y por tanto sin ninguna opción de tropezar.

La dinámica del Barcelona es buena enfrente estará Quique Setien y un Villarreal venido a menos. Todo a favor para seguir asestando más golpes a una liga muy encarrilada.