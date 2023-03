LA TERTULIA

Lanzadores de pena máxima

A la Brúixola de Radioestadio Catalunya d' avui, amb el Rafa Fernández i el Jordi Gil, debatem qui hauria de llançar els penals quan no hi és Lewandowski al FCB, si s' hauria de seguir l' ordre establert per Xavi Hernández o decidir-ho sobre el camp entre els jugadors.