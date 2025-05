L’Agència de Salut Pública de Barcelona incorpora trampes intel·ligents per intensificar la vigilància i control del mosquit tigre

L’Agència de Salut Pública de Barcelona ha elaborat el mapa de zones de risc on poden proliferar els mosquits, especialment el tigre, i enguany ha definit 71 àmbits. L'objectiu és eliminar punts de cria i evitar la seva presència. És per això que s'han incorporat 20 trampes amb sensors intel·ligents que permeten identificar l'espècie i el sexe dels mosquits i generar dades en temps real. Entre abril i novembre s'intensifica la vigilància i prevenció, es fan tasques d'informació, divulgació i sensibilització ciutadana i es porta a terme la vigilància de les malalties transmeses per mosquits. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat el Tomàs Montalvo, cap del Servei de vigilància i control de plagues de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, i ens ha explicat que "el que fem cada any entre abril i novembre és seleccionar una sèrie d'àrees per fer el control".

"Ara és el moment en el que aquest mosquit comença a apareixer més, per les temperatures i per les precipitacions", diu. "Transmeten moltes malalties com el dengue, el chikungunya i el Zika i hem d'anar alerta amb aquest insecte", explica Montalvo. "En aquest sentit la prevenció és molt important", conclou.