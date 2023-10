L'actualitat, a debat

Durant el debat, repassem les negociacions entre el PSOE i ERC. Aquest últim grup assegura que s'està negociant l'amnistia. Per la seva banda, el PSOE vol evitar qualsevol suspensió per part del Tribunal Constitucional i, per tant, va amb peus de plom. Tot això, a un mes i un dia d'una possible repetició electoral en cas que no hi hagi acord. Ester Domingo apunta que ERC i Junts volen esgotar el termini, tot i que creu que a poc a poc, es va caminant cap a la investidura. "No fa la sensació que tinguem un ensurt a darrera hora", considera Domingo. Per la seva banda, Erik Encinas apunta que "els separatistes busquen que es perdoni el deute de Catalunya amb Espanya i que es pugui votar un referèndum". Domingo reflexiona sobre les majories absolutes i considera important "saber quin és el paper de Vox i el futur de Feijóo".

Pel que fa al referèndum, debaten si aquest es pot colar enmig de la negociació. Recordem que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, assegura també que són imprescindibles el traspàs de Rodalies i el finançament de Catalunya.