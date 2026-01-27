L'acord UE-Índia és una oportunitat de mercat per Catalunya

Després de gairebé 20 anys de negociacions, la Unió Europea i l’Índia han signat un acord de lliure comerç que els seus líders han qualificat com “la mare de tots els acords”. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va celebrar a Nova Delhi aquesta fita, que implicarà una reducció mútua d’aranzels i l’obertura d’un mercat conjunt de prop de 2.000 milions de persones. L’acord suposarà una rebaixa molt notable dels gravàmens que l’Índia aplica a productes europeus: els aranzels al vi passaran del 150% al 20% o 30%, mentre que l’oli d’oliva, la maquinària, els productes químics i els farmacèutics quedaran totalment exempts. La signatura arriba poc després del pacte amb Mercosur i s’inscriu en l’estratègia europea per diversificar mercats davant el proteccionisme dels Estats Units sota l’administració Trump.
Catalunya pot ser una de les grans beneficiades d’aquest acord. Segons dades de la Generalitat compartides a Onda Cero, 790 empreses catalanes exporten regularment a l’Índia. El país és un soci rellevant per a l’economia catalana: el 30% de les exportacions espanyoles cap al gegant asiàtic surten de Catalunya i el territori compra el 37% dels productes que arriben des de Nova Delhi. La reducció d’aranzels afecta de ple els sectors que lideren el comerç Catalunya–Índia, com la maquinària, els productes químics i els fàrmacs, que ara quedaran pràcticament lliures d’impostos. També es redueixen gairebé del tot els aranzels a l’oli d’oliva i de manera significativa al vi, mentre que en automoció els gravàmens baixaran del 110% al 10%. Aquestes rebaixes poden obrir noves oportunitats comercials i donar un impuls al teixit exportador català en un moment en què Europa i Catalunya busquen diversificar mercats en un context de tensions comercials globals.