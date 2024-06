Josep Rull obrirà ronda de consultes dimarts vinent

La Mesa del Parlament s’ha reunit avui per primera vegada. El president de la cambra, Josep Rull, es reunirà amb els grups polítics a partir de dimarts vinent. Obrirà la ronda de contactes amb el Partit Popular, Vox, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana, amb l’ordre encara per decidir.

Dimecres passaran pel despatx d’audiències Esquerra, Junts i el PSC. Es preveu que Rull anunciï el mateix dimecres al vespre si proposa o no algun candidat. Si n'hi haguessin dos que fessin el pas endavant, l'escollit seria el candidat amb més suports.

La data límit per al debat d'investidura és el 25 de juny. El candidat a la presidència intervindrà al matí i a la tarda ho faran els grups parlamentaris. La votació serà el 26 de juny. L'aspirant a la presidència necessita majoria absoluta, en cas de no obtenir-la, la votació es repetiria 48 hores després i ja només necessària majoria simple.

I si no hi ha cap candidat?

Josep Rull també podria decidir no convocar cap debat d'investidura si cap líder parlamentari es postulés per a la presidència de la Generalitat. En aquest cas es convocaria el que s'anomena 'acte equivalent' a un debat d'investidura.

Consistiria en una comunicació al ple del Parlament per informar que de moment no hi ha candidat possible i que, per tant, s'activa el compte enrere per a la dissolució de la cambra catalana i la convocatòria automàtica d'eleccions.

El termini per investir un president de la Generalitat finalitzaria el 26 d'agost i les eleccions es convocarien per al cap de 54 dies.