Jordi Garreta: "Representar Saïd era un somni per a mi"

El 1988 es va estrenar per primera vegada al Teatre Victòria i durant els anys ha comptat amb més 1.200.000 espectadors. En aquesta nova temporada, l'actor Jordi Garreta representa al protagonista de l'obra, en Saïd. Explica que "el procés està sent molt bonic", tot i que reconeix que "el procés de càsting va ser molt dur amb quatre fases i un fort factor emocional".

Preguntat per la nova edició, Garreta explica que "es respecta la partitura i la dramatúrgia, però amb aires nous". L'obra d'Àngel Guimerà tornarà al teatre Victòria el dia 19 de setembre.