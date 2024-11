Joel: "Tocar al Liceu és un somni fet realitat"

El Gran Teatre del Liceu acull avui, 7 de noevembre, la gala SuperArte, el major esdeveniment inclusiu artístic d’Europa. Organitzat per la fundació SIFU, dona veu a artistes amb discapacitat i els permet brillar sobre l’escenari, exhibint habilitats i trencant barreres. Una de les estrelles és el Joel, una persona amb paràlisi cerebral que gràcies a la tecnologia i la robòtica ha pogut convertir un somni en realitat.

Fins fa poc, el 30% de les persones que viuen amb alguna discapacitat no podien fer música. Aquest percentatge es va reduint amb el pas dels anys gràcies a la tecnologia i la feina que fa, entre altres, la fundació SIFU, nascuda fa més de 20 anys amb l’objectiu de promoure la integració social d’aquestes persones. I la Música és una via per fer-ho... per això, fa 7 any van decidir desenvolupar l’Eyeharp, "un instrument dissenyat especialment per a persones amb paràlisi cerebral", apunta el president de l'entitat, Cristian Rovira.

Es tracta d’un software que detecta la mirada de l’artista, en aquest cas el Joel, qui veu representades les notes musicals en una pantalla des d’on les interpreta per fer música. En Joel, que té 17 anys i es comunica a través d’un ordinador, ha decidit estudiar-la un cop finalitzada l’ESO. I ens explicava que la passió per la música li ve de família. "Els més dos germans fan música i des que els vaig veure tocar que vull fer el mateix", explica als micròfons d'Onda Cero.

Però la paràlisi cerebral li impedia aprendre a tocar cap instrument convencional... fins que una notícia llegida pel seu pare li va canviar la vida al poder convertir el somni de ser un artista en realitat. "Gràcies a Eyeharp puc compartir l'escenari amb altres artistes i actuar, per tercera vegada, al Liceu", afegeix.

Però el Joel va un pas més enllà. Ell i el seu Eyeharp col·laboren amb la robòtica sobre l’escenari del Liceu. El seu instrument i un braç robòtic es connecten per interpretar una peça musical amb l’ànima d’un artista com el Joel. Aquesta és una idea desenvolupada en poc més de 6 mesos per ABB, una multinacional tecnològica "que vol apropar la robòtica a les necessitats socials", apunta el seu director general, Sergio Martín.

Aquesta gala és molt especial per a ell, també pels seus pares i els seus dos germans, que a partir de les 7 de la tarda podran veure de nou al seu germà, al seu fill, tocar al Gran Teatre del Liceu. Ni més ni menys que el somni de tot artista.