Joan Salmeron, expert en transport, sobre els robatoris de coure: "Hi ha una trama delictiva que s'ha de desarticular"

La xarxa de Rodalies continua patint les conseqüències del robatori de coure que es va produir la matinada de diumenge passat a Montcada Bifurcació. Tot i que aquest atac ha estat especialment greu, cal tenir en compte que no es tracta d'un fet aïllat. Catalunya acumula més de la meitat de les incidències d'aquesta mena que es produeixen al conjunt de l'Estat, i aquesta mateixa matinada hi ha hagut un nou robatori de cable que ha afectat, un cop més, l'R3. Per tot plegat, el director del Terminus Centre d'Estudis del Transport, Joan Salmeron, creu que la societat s'hauria de plantejar seriosament aquest fenomen. Ho ha dit en una entrevista a La Brúixola d'Onda Cero Catalunya.

Segons Salmeron, aquests delictes els cometen molt sovint bandes organitzades i professionalitzades. “Per fer robatoris d'aquest estil, amb línies d'alta tensió, es necessiten les eines i les proteccions personals adequades perquè no sigui el lladre qui es rosteixi”, ha afirmat. Sobre la seguretat de la infraestructura, una qüestió que ha enfrontat els governs català i espanyol, Salmeron ha estat clar. “Igual que no ens plantejaríem posar un policia a cada classe de cada escola, ni a cada habitació de cada hospital, és implantejable posar policies a tota la xarxa de Rodalies. Ara que s'ha detectat una trama delictiva, el que s'ha de fer és desarticular-la”, ha sentenciat.

Pel que fa a l'afectació en els usuaris, Salmeron ha reconegut que la situació és especialment “complexa” tècnicament, perquè s'ha atacat una estació que, com el seu nom indica, és una bifurcació, i s'han cremat “milers i milers de cable”. “Hi ha una feinada molt gran per endavant. Hi ha molts equips treballant, però caldrà esperar un temps perquè es resolgui”, ha avisat. En aquest sentit, el Ministeri de Transports ha parlat de dos mesos en el cas de l'R3. Quant als tallafocs, ha dit que ja n'existeixen però que, en aquest cas, encara que n'hi hagués hagut més, no s'hauria pogut evitar l'incendi que es va estendre a bona part de la infraestructura.

Una nova etapa per a Rodalies

Més enllà dels darrers robatoris de coure, els problemes a Rodalies no són nous. "Hem viscut dècades dantesques de desinversió que han afectat el manteniment, només s'ha invertit en alta velocitat. En els últims anys això ha canviat, per molt que avui encara no es vegi. El que hem de fer és exigir que les inversions no parin", ha assegurat Salmeron. "El Pla de Rodalies actual, per primera vegada, no és una pluja de milions que després no es compleix, sinó que és un pla destinat a donar robustesa a la infraestructura", ha afegit, amb l'esperança que això es faci realitat.