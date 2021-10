Javier Sierra ens recorda la figura del divulgador Antoni Ribera

Avui parlem amb l'escriptor Javier Sierra, qui rep homenatge a un dels seus mentors, el divulgador del fenòmen ovni, Antoni Ribera.

En el centenari del seu naixement i vint anys després de la seva mort, Sant Feliu de Codines posa el seu nom a un carrer, molt a prop d'on ell vivia i hi posa una placa en el seu record.

Javier Sierra ens explica com, en els seus inicis, Ribera el va ajudar i com li va servir d'inspiració i de suport. Descobrim facetes menys conegudes de Ribera com la traducció de novel·les i el seu coneixement del mon submarí.

Ens ho explica al nits de ràdio amb David Cervelló