Investigadors del Vall d’Hebron avalen l’eficàcia d’un fàrmac que redueix el risc de progressió de càncer colorectal metastàtic

Un estudi clínic que ha comptat amb la participació d’investigadors del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia ha avalat l’eficàcia d’un nou fàrmac que redueix gairebé un 70% el risc de progressió de càncer colorectal metastàtic, i perllonga la supervivència d’aquests pacients.

El fàrmac és un inhibidor oral, en format pastilla, altament selectiu i potent que és capaç de bloquejar el creixement dels tumors, i fins i tot reduir-ne la mida.

Procés regulatori

Es tracta d’un fàrmac que s’ha provat en pacients que no responen a altres tractaments. Amb aquests resultats, l’estudi – anomenat FRESCO-2 – ha superat la fase 3 i, segons ha assenyalat la doctora Elena Élez a Onda Cero, ara s’ha d’iniciar un procés regulatori per poder prescriure’l com a tractament en la sanitat pública.

Tot i que de moment només s’ha provat en pacients amb càncer colorectal, segons la doctora, amb més investigació, el fàrmac es podria fer servir en altres tipus de càncer.

Càncer colorectal

El càncer colorectal és el tercer càncer més diagnosticat i la segona causa principal de morts relacionades amb el càncer a tot el món.

Aproximadament el 50% dels pacients amb càncer colorectal desenvoluparan metàstasi durant el curs de la malaltia i la taxa de supervivència general a 5 anys per a aquests pacients és del 15%.

Les opcions de tractament per als pacients que són intolerants o progressen als tractaments estàndard d’última línia que inclouen quimioteràpia i teràpia dirigida han mostrat beneficis a la supervivència general i la supervivència lliure de progressió, però estan associades a toxicitats que requereixen en molts casos reduccions de dosi.