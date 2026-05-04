Inseguretat

Internament per al menor implicat en una mort al Raval i dos dies de dol a Esplugues per un crim al carrer

La crònica negra torna a centrar l’actualitat a Barcelona i l’àrea metropolitana. Un jutjat de menors de Barcelona ha ordenat aquest dilluns l’internament en règim tancat del jove detingut per la mort d’un home diumenge al Raval. Paral·lelament, Esplugues de Llobregat viu avui el segon dia de dol oficial per l’assassinat d’una veïna dissabte al mig del carrer.

Redacción

Barcelona |

Imatge del carrer on es va produir l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat. | ACN

Dissabte, un home —que ja ha estat detingut— va matar a ganivetades una jove a Esplugues i va ferir un altre home que va intentar defensar-la. La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha remarcat que el cas no té cap vinculació amb el gihadisme, en declaracions a Catalunya Ràdio. Mentrestant, l’Ajuntament d’Esplugues ha decretat dos dies de dol i ha convocat per a la tarde de dilluns una concentració davant del consistori per condemnar la mort violenta.

Investigació per un tiroteig a l’Hospitalet

Els episodis violents no s’acaben aquí. Els Mossos d’Esquadra investiguen un tiroteig al barri de la Torrassa, a l’Hospitalet de Llobregat, registrat aquest matí. Diversos testimonis han alertat la policia d’unes detonacions a la Rambla Catalana cap a dos quarts de set. Quan els agents han arribat al lloc, no hi han trobat cap víctima ni rastre d’enfrontament, però sí cinc beines a terra, indicis clars que s’havien disparat trets.

Agressió a un menor al Fòrum

D’altra banda, també s’ha conegut avui que un menor va resultar ferit la matinada de diumenge després de ser agredit per diverses persones a la zona del Fòrum de Barcelona. La policia investiga els fets i ha desvinculat l’atac —en què s’hauria utilitzat arma blanca— de la Fira d’Abril, que se celebra a pocs metres.

