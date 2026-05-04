Internament per al menor implicat en una mort al Raval i dos dies de dol a Esplugues per un crim al carrer

Dissabte, un home —que ja ha estat detingut— va matar a ganivetades una jove a Esplugues i va ferir un altre home que va intentar defensar-la. La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha remarcat que el cas no té cap vinculació amb el gihadisme, en declaracions a Catalunya Ràdio. Mentrestant, l’Ajuntament d’Esplugues ha decretat dos dies de dol i ha convocat per a la tarde de dilluns una concentració davant del consistori per condemnar la mort violenta.
Investigació per un tiroteig a l’Hospitalet
Els episodis violents no s’acaben aquí. Els Mossos d’Esquadra investiguen un tiroteig al barri de la Torrassa, a l’Hospitalet de Llobregat, registrat aquest matí. Diversos testimonis han alertat la policia d’unes detonacions a la Rambla Catalana cap a dos quarts de set. Quan els agents han arribat al lloc, no hi han trobat cap víctima ni rastre d’enfrontament, però sí cinc beines a terra, indicis clars que s’havien disparat trets.
Agressió a un menor al Fòrum
D’altra banda, també s’ha conegut avui que un menor va resultar ferit la matinada de diumenge després de ser agredit per diverses persones a la zona del Fòrum de Barcelona. La policia investiga els fets i ha desvinculat l’atac —en què s’hauria utilitzat arma blanca— de la Fira d’Abril, que se celebra a pocs metres.