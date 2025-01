La inseguretat, la neteja i l'habitatge, les grans preocupacions dels veïns de Barcelona

Els veïns de Barcelona segueixen tenint com principal preocupació la inseguretat que viuen a la seva ciutat. Així ho indica una enquesta realitzada per la Diputació de Barcelona, que indica que la neteja i l'accés a l'habitatge són les altres grans dues preocupacions dels veïns de la ciutat. Per això, el David Tirado ha fet un reportatge tractant aquesta enquesta i cadascuna de les preocupacions. Hem parlat amb la Marina Espinosa de Castro, Coordinadora de Cooperació i Assistència Local de la Diputació de Barcelona per tractar més en profunditat l'enquesta; amb l'Enric Aragonés per parlar del problema de l'accés a l'habitatge; i amb la Carmela Torró i Miquel Borràs, sòcia i secretari de la Xarxa Veïnal del Raval amb l'objectiu de parlar sobre la inseguretat i la neteja del barri.

La Marina Espinosa ens ha explicat que aquesta enquesta pertany a la segona sèrie que va iniciar al 2020, i que l'objectiu és que es faci a llarg termini, i que "encara s'han de fer estudis respecte a aquestes dades". Aquest estudi el que ha fet ha set constatar el problema evident de l'habitatge. Es tracta d'un problema dels alts preus de lloguer i compra de pisos, i també d’un problema relacionat amb la incertesa, ja que la gent que lloga un pis, ho fa sota un contracte temporal, pel que avui sap on viu, però no sap on viurà dintre d'uns mesos. Si fa dos anys només un 3,6% del veïns de Barcelona els hi preocupava principalment aquest tema, aquest any ja és un 6,7% el percentatge dels veïns que estan realment preocupats pel tema de l’accés a l’habitatge.

Més sensació d'inseguretat

D'altra banda, des de la Xarxa Veïnal del Raval asseguren que ha augmentat molt la sensació de inseguretat, quan la realitat és distinta: ara estan més segur que fa uns anys. A més diuen que el problema de la neteja va associat a la alta densitat de població, el turisme, i sobretot un problema d’incivisme que és evident respecte a aquest tema.