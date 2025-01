Incertidumbre a les terrasses de Barcelona

Els restaurants de Barcelona, amb l'arribada del nou any, s'han trobat amb una novetat: les estufes de combustió de gas no podran seguir a les terrasses dels bars i restaurants. L'Ajuntament de Barcelona les ha prohibit d'acord amb l'ordenança aprovada al 2018 que diu que es volen eliminar per la quantitat de CO2 que emeten. Per parlar de tot plegat, avui hem parlat a La Ciutat amb Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcelona, i ens ha explicat que "a l'ordenança es diu que les estufes eren un element permès a Barcelona, i que es donava una vida fins al 2025 a les estufes de combustió perquè requeria una transició i una preparació ".

"Ha arribat aquest 1 de gener de 2025, i és cert que tot allò que l'Ajuntament hauria d'haver fet per a què aquesta transició fos possible, diria que no està resolt", explica Pallarols. "M'agradaria fer una crida a la calma als restauradors, perquè això estava previst al text, però som conscients de que encara queda molt feina a fer", afegeix. "Ara hi ha converses obertes amb l'Ajuntament per estudiar com fer aquesta transició", conclou Pallarols.