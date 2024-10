Imatge d'unitat per impulsar el Corredor del Mediterrani

L’aposta del teixit empresarial pel transport de mercaderies, en sintonia amb la resta d’Europa, és evident. Una unitat que fins al dia d’avui no ha arribat a les institucions.

Sortim del Túnel

En un acte celebrat a les portes de l’Estació de Sants, una quinzena d’empresaris de diversos sectors de l’economia catalana i valenciana s’han concentrat sota el lema “Sortim del Túnel”. Davant una elevada expectació dels mitjans, els impulsors de “Queremos Corredor” han anunciat que el 100% del projecte està en estudi i un 40% en funcionament.

El ritme d'execució, però, és més elevat a Catalunya, per això el president de l’Associació Valenciana d’Empresaris, Diego Lorente, reclama que "ningú es quedi enrere". I és que la unitat empresarial és l’eina que porten utilitzant des del 2016 per incentivar les inversions arreu de l’Espanya perifèrica. "La unitat dels empresaris i la conscienciació social ha condicionat la voluntat dels polítics per invertir en aquest projecte", apuntava Lorente.

De totes formes, el president de la Comunitat Valencia, Carlos Mazón, denunciava aquest dimecres des de Barcelona que les inversions no es repartissin, fins ara, de forma equitativa. Per contra, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, s’ha compromès amb la resta de territoris assegurant que "no és moment de plorar, sinó de lluitar contra l'Espanya radial".

La veritat és que properament el Corredor del Mediterrani unirà la Gigafactoria de Sagunto amb la fàbrica de Seat a Martorell i els ports de Tarragona i Barcelona. Per això, el secretari de territori, Manel Nadal, s’ha permès el luxe de mirar cap al futur i parlar sobre el projecte complementari que hauria d'unir Tarragona amb Saragossa.

El conflicte de la Copa Amèrica

Una unitat que no s’ha vist reflectida al ser preguntats sobre la Copa Amèrica. Les dues entitats empresarials volen que es celebri de nou a les seves capitals autonòmiques.

Des de Foment perquè valoren aquesta edició com un èxit rotund i esperen capitalitzar de nou un dels esdeveniments més vistos del món. I des de l’AVE perquè l’arribada d’aquesta competició a València va suposar un abans i un després pel seu teixit empresarial.

Recordem que l’Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest dimecres que la propera edició de la Copa Amèrica no es tornarà a celebrar a la capital catalana mentre València ja l’ha acollit en dues ocasions.