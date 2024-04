El Hard Rock reapareix per la campanya

El mateix dia que el Govern i el PSC segellen els Pressupostos fallits del 2024, l’Executiu va rubricar un acord pel qual renovava el compromís amb el Hard Rock, segons ha avançat La Directe.

El nou acord anul·la el del 15 de desembre del 2020, que ordenava a l'Incasòl comprar per 120 milions d’euros a Criteria Caixa els terrenys, on hauria de construir-se el macrocasino. Posteriorment, l’Incasòl hauria de vendre’ls pel mateix preu a l'empresa promotora del Hard Rock.

Amb la modificació de l’acord, si bé l’Incasòl ha de comprar la parcel·la, ara no hi ha cap preu fixat ni cap termini per dur a terme l’operació immobiliària.

El Govern no va mencionar aleshores aquest acord en la roda de premsa posterior al Consell Executiu ni tampoc va facilitar la informació als mitjans de comunicació, com ho fa habitualment.

“ERC ha mentit”

Els Comuns han considerat que aquesta informació els dona la raó perquè constata que la negociació dels Pressupostos girava al voltant del macrocomplex d’oci.

La candidata de Comuns – Sumar, Jéssica Albiach, ha acusat Pere Aragonès de “mentir” i “prendre el pèl a la ciutadania”. “Deien que el Hard Rock no tenia res a veure amb la negociació dels pressupostos, i ho tenia tot a veure”, ha conclòs.

La formació morada ha sol·licitat la compareixença del president de la Generalitat a la Diputació Permanent del Parlament per explicar “en què va mentir i per què”.

El Govern afirma que són “característiques tècniques”

Des del Palau de la Generalitat mantenen la tesi inicial. Reiteren que el Hard Rock és un projecte “entre privats” sobre el qual el Govern té poc marge per intervenir-hi.

El president del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat que és un acord que “actualitzava característiques tècniques” del projecte, però “no canvia el rumb”.

“Si el projecte tira endavant serà perquè hi ha un acord entre privats i perquè hi ha un procediment urbanístic que ha de gestionar-se amb seguretat”, ha defensat Aragonès. El cap de l’Executiu ha insistit que “tenim eines limitades per poder decidir si el Hard Rock tira endavant o no”.

Aragonès ha remarcat que els Pressupostos no incloïen “ni un euro” destinat al macrocasino. “Tothom sap que aquest projecte no és el meu projecte”, ha defensat des de Belfast.

Preguntat sobre les declaracions de Jéssica Albiach, el president de la Generalitat les ha emmarcat en “la dinàmica partidista i electoralista”.

Pere Aragonès ha negat que el Govern hagi tingut voluntat d’“amagar res”. “El Govern adopta desenes d'acords que es publiquen al portal de transparència, és un acord pública des de fa setmanes, i estava publicat”, ha afirmat.