La guerra d’Ucraïna es fa sentir al sector turístic

Aquesta és una de les primeres conseqüències en matèria turística de la invasió d’Ucraïna per par de les tropes russes. Però n’hi ha d’altres: la inestabilitat a Europa és vista a l’estranger com un inconvenient a l’hora d’organitzar les properes vacances. Hi ha mercats com l’americà o l’asiàtic que interpreten que tot el continent està en risc, el que pot fer baixar les reserves. Tot just quan ens estavem recuperant de les conseqüències de la Covid-19. En parlem amb InOut BCN, agència receptiva de viatgers que organitza rutes guiades arreu de Catalunya.