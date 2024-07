El Gremi de Restauració de Barcelona intensifica su cruzada contra las panaderías con degustación

La guerra entre el sector de la restauración y las panaderías con degustación suma un nuevo capítulo. Y parece que la disputa va para largo. Barcelona es un gran ejemplo de ciudad en la que se empiezan a ver panaderías que también ofrecen degustación, disponiendo de un espacio donde hay una serie de mesas en las que el cliente puede consumir lo que ha adquirido en la barra. El problema viene cuando en lugar de unas pocas mesas hay todo un comedor lleno y que de en lugar de café, refresco, bollería y poco más se ofrecen platos que bien podrían estar en cualquier carta de bar o restaurante.

Triple denuncia

Por este motivo, el Gremi de Restauració de Barcelona ha interpuesto una triple demanda contra 100 panaderías que ofrecen este servicio. En declaraciones a 'La Ciutat', el director del Gremi de Restauració Roger Pallarols se ha mostrado contundente al asegurar que "es una situación surrealista. Después de años denunciando una situación como esta seguimos igual, con las panaderías ofreciendo un servicio que en principio no pueden ofrecer. Ya no son especulaciones, son hechos, porque hay expedientes sancionadores abiertos, en firme, y no se están acatando. Y además no son hechos aislados".

Y es que ya no sólo es el hecho de que se pueda degustar alguno de los productos en una mesita, sino que como denuncia Pallarols, "algunas panaderías tienen salas de degustación mucho más grandes de lo que está permitido, doblando o triplicando la cantidad de mesas y sillas de lo que está permitido, y además están ofreciendo productos que nada tienen que ver con los de una panadería".

Es más, si el hacer un servicio que va más allá de lo que está permitido no es suficiente, Pallarols denuncia que "aplican un tipo de IVA en sus productos mucho más reducido que por ejemplo un restaurante. Otra situación denunciable es que los dependientes de la panadería hacen también de camareros, es decir sobrepasan las funciones que en un principio tienen que hacer. De hecho ya ha habido más de un dependiente de panadería que se ha manifestado en este sentido. Estas personas cobran menos que un camarero y hacen la mismo función".

Fenómeno devorador

Según Roger Pallarols, el fenómeno de las panaderías con degustación "es un fenómeno devorador que se está extendiendo más allá de Barcelona. Tú ahora vas por el área metropolitana de Barcelona o por otras localidades y cada vez ves más negocios de este tipo". A Pallarols le sorprende especialmente "el cambio de nombre a algo que ya tiene nombre. Un establecimiento donde puedas degustar un producto en una barra o una mesa se llama restaurante, cafetería o bar, lo que pasa que ahora se le llama panadería con degustación para no tener que llamarle bar, pero hace la misma función".

Agravio comparativo

El director del Gremi de Restauració recuerda que "hace años, cuando pusimos las primeras denuncias a panaderías con degustación, desde el Ayuntamiento se nos aseguró que se revisarían todos los negocios y se pondrían sanciones. Años más tarde la cosa sigue igual y estos expedientes no se están aplicando, los negocios que tenían que cerrar no han cerrado y los que tenían que hacer cambios no los han hecho".

Para Pallarols es fundamental "que el Ayuntamiento, la Agencia Tributaria y el organismo que se encarga de las inspecciones de trabajo hagan más inspecciones, tienen que poder revisar todo esto como se tiene que hacer".

Y es que Pallarols recuerda que "en los establecimientos de hostelería como bares, cafeterías y restaurantes se hacen inspecciones a diario, últimamente por el tema de las terrazas. Por qué en las panaderías no se hacen inspecciones?".