Govern i OCDE signen un acord per millorar el sistema educatiu català a quatre anys vista

El Govern ha signat aquest matí un acord amb l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), l’ens que organitza les proves PISA, per millorar el sistema educatiucatalà. Salvador Illa i el director d’Educació d’aquest òrgan, Andreas Schleicher, han segellat el pacte, que es formalitzarà en les properes setmanes en un conveni. El president de la Generalitat, però, ha alertat que el document té un horitzó de quatre anys.

Recordem que aquest acord es va anunciar el primer dia de curs escolar, el setembre passat. Finalment s’ha rubricat avui, el primer dia de classe després de les vacances de Nadal, i encara caldrà esperar unes setmanes, segons Illa, perquè el conveni sigui oficial. El cap de l’executiu ha deixat clar que els resultats no es veuran “demà passat”. "Això és impossible. Miracles, a Lourdes. És un conveni que té un horitzó de quatre anys: el 2025, per diagnosticar; el 2026, per implementar polítiques que hàgim acordat i per fer-ne un seguiment; any 2027, per consolidar aquestes polítiques, i any 2028, per fer-ne difusió i per compartir-les amb aquells que tinguin interès a saber com hem fet les coses".

Reptes compartits

La signatura s’ha fet a l’Escola Marta Mata de Nou Barris, a Barcelona, un centre públic d’alta complexitat. Tant Illa com el director de l’OCDE han posat en valor el sistema educatiu de casa nostra. Segons Schleicher, Catalunya té "les eines necessàries per ser líder" en aquest àmbit, si bé s’enfronta a diversos reptes. Uns reptes, diu, que no són exclusius d’aquí, sinó que es donen a nivell global, tal com també ha apuntat Illa: "Tots els països ens enfrontem als mateixos problemes: escoles més diverses, producte de corrents migratòries, ús de les noves tecnologies, entorns diferents... Per tant, hi ha pràctiques de les quals podem i volem aprendre".

El Govern, doncs, vol conèixer quines pràctiques educatives han tingut èxit en altres llocs per poder-les adaptar a Catalunya (en cap cas "copiar-les mecànicament", ha matisat Illa). Tot plegat, això sí, buscant el consens de tota la comunitat educativa, sobretot el dels professors, i el d’altres administracions, especialment els ajuntaments.

Fundació Bofill: "No podem esperar quatre anys"

Entre la comunitat educativa ja hi ha hagut les primeres reaccions a aquest acord de la Generalitat amb l’OCDE. La Fundació Bofill, que lluita contra les desigualtats socials en aquest àmbit, alerta que no podem esperar quatre anys. La directora de recerca de l’entitat, Mònica Nadal, assegura que el diagnòstic ja està fet i que ara cal passar a l’acció. "Benvinguts siguin els informes i les anàlisis, però no poden endarrerir la presa de decisions urgents de polítiques valentes. Els problemes principals del nostre sistema educatiu són les enormes desigualtats que el travessen i que tenen un impacte en els resultats en llengua o en matemàtiques, però també en l'abandonament escolar prematur", ha dit en una entrevista al Notícies Migdia d'Onda Cero.

A més, segons Nadal, aquest augment de les desigualtats socials i de la complexitat a les aules ha coincidit en el temps amb fortes retallades en educació, i això s'ha vist als resultats acadèmics. Per tant, des de la Fundació Bofill creuen que cal prendre mesures decidides i amb coratge, encara que no agradin a tothom, diu Nadal. Aposten per posar més recursos allà on calgui i reforçar el personal, tant de docents com d’altres perfils professionals que són clau als centres. La prioritat, consideren, ha de ser combatre les desigualtats.

USTEC, en contra

En aquest sentit, Illa ha remarcat que la seva intenció és treballar “molt especialment” amb els docents. Tot i això, el sindicat majoritari d’educació a Catalunya, USTEC, ja s’ha posicionat en contra de l’acord. En un comunicat contundent, des del sindicat han expressat el seu “rebuig total” al conveni. Denuncien el que consideren una “ingerència” de l’OCDE en les polítiques educatives catalanes, ja que, a parer seu, no és aquest òrgan qui ha de marcar el rumb del sistema, sinó la mateixa comunitat educativa. En aquesta línia, lamenten que el president de la Generalitat s’hagi reunit abans amb els representants d'aquest òrgan que amb els sindicats, i exigeixen una “reunió urgent” amb Illa i la consellera d’Educació, Esther Niubó.