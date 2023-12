Govern i Junts per Catalunya es reuneixen per primera vegada per abordar els pressupostos de 2024

Aquest dijous, representants del Govern i de Junts s'han reunit al Parlament per parlar dels pressupostos del 2024.

Una reunió que ha suposat una primera presa de contacte. Segons han informat fonts de Junts, l’executiu els hi ha facilitat una documentació genèrica, que ara han d’estudiar. El Govern, per la seva part, els ha demanat celeritat en les negociacions i, en aquest sentit, els hi han sol·licitat propostes concretes.

Per part del Govern han participat de la reunió la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, la consellera d'Economia, Natàlia Mas Guix, la secretària general de Presidència, Núria Cuenca, el secretari general d'Economia, Josep Maria Villarrubia, i el director general de coordinació, Marc Ramentol. La delegació de Junts ha estat formada per la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, i els diputats Joan Canadell i Jordi Munell.

El 2023 Junts va quedar fora de l'acord

Recordem que l’any passat l’executiu de Pere Aragonès i Junts ja van negociar per als comptes del 2023 poc després que els juntaires marxessin del govern, però finalment van quedar fora de l’acord.