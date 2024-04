Una associació de soques probiòtiques mostra una millora de la immunitat i una disminució de la velocitat d'envelliment

Són més de 40 anys estudiant l'envelliment. Un procés que comença a l'ésser humà als 20 anys. Dins aquest marc, està comprovat que, encara que tots envellim, no tots ho fem a la mateixa velocitat. El final de l'envelliment és la mort; per això, els que envelleixen molt de pressa abans arriben a tenir una patologia i a morir. Aquesta velocitat d'envelliment no és donada per l'edat cronològica. Hi ha persones de 30 anys que envelleixen com si en tinguessin 60 i a l'inrevés. Aquesta heterogeneïtat en envellir és allò que va fer crear el concepte d'edat biològica (EB). L'EB et diu com una persona envelleix i quina és la seva esperança de vida. És difícil de mesurar.