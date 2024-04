El Govern descarta nuevas restricciones por la sequía este verano

Parece que las lluvias y nevadas de Semana Santa dan un respiro en Cataluña para aguantar los próximos meses sin nuevas restricciones en el uso del agua.

Esta es la previsión con la que trabaja ahora mismo la Generalitat después de que los embalses del sistema Ter-Llobregat - que abastecen los municipios de la provincia de Barcelona - hayan ganado 20 hectómetros de agua durante los últimos días.

Se mantienen las restricciones

No se prevén nuevas restricciones durante el verano, pero tampoco se prevé salir de la fase de emergencia. A pesar de las lluvias, desde el Govern recuerdan que las reservas de agua son escasas y, por lo tanto, no se puede obviar que la situación es de extrema gravedad. Igualmente, estos 20 hectómetros cúbicos han permitido que la situación no empeore.

De este modo, los municipios que dependen de los embalses del sistema Ter – Llobregat, no entrarán en fase 2 de emergencia por sequía, la cual se activa cuando solo quedan 67 hectómetros cúbicos.

El hecho de no declarar una etapa más restrictiva significa que los barcos de agua de Sagunto de momento no serán necesarios.

Piscinas municipales como refugios climáticos

Con la emergencia todavía activada se mantiene la prohibición de llenar piscinas. Pero, ¿hay alguna posibilidad de rebajar las actuales medidas de reducción de uso de agua? Sí que hay la posibilidad, pero la Generalitat no quiere correr más de la cuenta.

Eso sí, el secretario d'Acció Climàtica, Josep Vidal, ha explicado que están estudiando con los municipios declarar algunas piscinas como refugio climático y, por lo tanto, permitir que se puedan llenar este verano.

El Govern mantiene la esperanza de volver a la normalidad más pronto que tarde, aunque no quieren marcar un umbral exacto para salir de la emergencia. Se necesitan lluvias abundantes que confían que lleguen durante los meses de mayo y junio.