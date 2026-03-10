El Govern constitueix un grup de treball per la guerra a l’Orient Mitjà

El Govern dona per fet que el preu de l’energia, dels carburants i el cost de la vida s’enfilarà, però hores d’ara no hi ha cap escut social. El primer pas, assenyalen des del Palau de la Generalitat, és fer “un diagnòstic acurat” de la situació abans de posar-hi diners o prendre mesures.
El grup de treball està encapçalat per Salvador Illa i l’acompanyen els consellers de les àrees més sensibles, com Economia, Empresa, Acció Exterior, Territori o Agricultura. També hi podran participar agents socials i experts en diferents matèries.
L’organisme té com a objectiu “analitzar l’evolució dels esdeveniments, avaluar-ne els impactes potencials sobre l’economia i la societat catalanes, i plantejar mesures a curt, mitjà i llarg termini”.
Ara bé, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha advertit que no és podrà activar cap tipus d’escut social sense Pressupostos. D’aquesta manera, la consellera ha pressionat Esquerra perquè aprovar-los per “la situació internacional” és "suficient perquè ERC vegi la importància d'aprovar-los".