El Govern aprova la gruïtat del telèfon d'informació 012 abans d'un any i elimina la cita prèvia obligatòria

El 012, el telèfon amb el qual els ciutadans poden sol·licitar informació a la Generalitat, passarà a ser gratuït en el termini màxim d’un any. El Govern ha admès que encara no saben la data concreta que passarà a ser gratuït, però sí que han detallat que es tracta d’una mesura que anirà acompanyada d’una campanya informativa perquè els ciutadans sàpiguen quan en poden fer ús.

Una mesura del Govern que ha vingut acompanyat també de l’anunci sobre l’eliminació de la cita prèvia obligatòria davant de l’administració per, segons ha explicat la portaveu Patrícia Plaja, evitar la bretxa digital.

La portaveu del Govern ha assegurat que l'eliminació de la cita prèvia obligatòria és el resultat d'escoltar la ciutadania i ha assegurat que tampoc caldrà per als tràmits amb els Mossos d'Esquadra.

Més aprovacions del Govern

Plaja també ha anunciat que es crearan oficines d'atenció ciutadana centralitzada a cada vegueria per tal que, en un únic espai, es pugui fer qualsevol tràmit vinculat a la Generalitat.

Per una altra banda, el Govern ha aprovat l’increment del preu de les guàrdies per al personal mèdic resident en formació, és a dir, els MIR de l’Institut Català de la Salut... Concretament, s’augmenten en un 28% les retribucions, i se’n beneficien gairebé 3.000 persones.

A més, l’executiu ha anunciat una despesa de més de 2 milions d’euros dels fons europeus Next Generation per finançar projectes per millorar l’accessibilitat en uns 60 centres educatius.