El Govern no aclareix que farà amb els vincles que actualment té amb Israel

El govern de la Generalitat reitera que el govern d’Israel està cometent un “genocidi” i una “neteja ètnica”. “No es pot negar, edulcorar ni contemporanitzar amb altres consideracions. És una amenaça constant de neteja ètnica que atempta contra els drets humans i contra els drets més essencials”, ha denunciat la portaveu Sílvia Paneque.
Ara be, l’executiu català no ha desvetllat què farà amb les relacions que la Generalitat manté actualment amb empreses, entitats, universitats i organitzacions hebrees. “No ens podem distreure de l’essencial: demanar que s’aturi el genocidi”, ha reblat la portaveu del Govern.
Preguntada sobre els cinc contractes menors que el Departament d’Interior té amb una empresa d’armes israeliana, Sílvia Paneque ha insistit que “no hi ha marge per demanar res que no sigui aturar immediatament el genocidi que està perpetrant Israel”.
“El primer que ha de fer el Govern és estar al costat de les veus que exigeixen i reclamen que la situació ha d’acabar. I és legítima la reflexió i qüestionar la participació i vinculació amb Israel en el moment que hi ha aquests fets”, ha conclòs.